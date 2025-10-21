Макс Ферстаппен: «Весь сезон выступал на самом высоком уровне – и он не связан с болидом»

Ферстаппен отметил, что всегда показывал высочайший уровень.

Пилот «Ред Булл» заверил, что успехи в последних гонках никак не связаны с его собственным темпом, поскольку, по словам Ферстаппена, он всегда показывал максимум.

«Весь сезон я выступал на самом высоком уровне – и он не связан с тем, что машина теперь едет лучше.

Конечно, ею теперь приятнее управлять. Бороться за победу всегда веселее, чем бороться за 4-е место. Я знаю, что всегда выкладываюсь на полную – меня готовили к этому с юных лет», – сказал Ферстаппен .

