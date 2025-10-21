Дэймон Хилл о выступлениях Ферстаппена в «Ф-1»: «То же самое было с Михаэлем Шумахером. Рекорды созданы, чтобы их били»

Хилл пришел в восторг от последних побед Ферстаппена.

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о борьбе за титул между Оскаром Пиастри , Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном .

После победы на Гран-при США нидерландец сократил отставание от лидера чемпионата Пиастри до 40 очков. Норрис уступает напарнику 14 баллов. При этом до конца сезона осталось пять гонок и два спринта.

«Разве это не потрясающе? Когда Макс и даже Ландо довольно сильно отставали, то казалось реалистичным, что Оскар вот-вот возьмет титул. Не успели мы оглянуться, как его уже начали нагонять, борьба стала плотной и потной.

«Формула-1 » всегда подбрасывает неожиданности. Здесь происходят удивительные вещи. Возможно, сказалось давление, с которым они все столкнулись при приближении к финалу сезона.

Тут все сводится к тому, чтобы выяснить, кто окажется наиболее непреклонным, лучшим. Нужно сказать, что в «Формуле-1» всем приходится бороться с «Ред Булл» и Максом. Они никуда не делись, не сдались – они громко заявляют о себе.

Максу предстоит отыграть еще много очков, и ему придется полагаться на удачу. Отыграть восемь очков за один заезд [в спринте перед Гран-при США] просто потому, что оба «Макларена» столкнулись, – это довольно смешно. Да и Оскар провел не самый лучший уик-энд.

Но они смогли набрать хорошую форму. Макс невероятен – вот почему они с «Ред Булл» выиграли столько всего. Они потрясающие.

Прежде мы уже видели подобное. То же самое было с Михаэлем Шумахером. Кто мог представить, что можно выиграть семь титулов? Все думали, что [пятикратный чемпион Хуан-Мануэль] Фанхио – это предел. Когда Ален Прост выиграл четыре титула, все подумали: «Что ж, было близко. Хорошая попытка».

Не успеешь оглянуться, как кто-то выигрывает семь титулов. У Льюиса Хэмилтона больше 100 побед в Гран-при. Все эти рекорды созданы, чтобы их били. Макс феноменален», – сказал Хилл.

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

