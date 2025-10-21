  • Спортс
  • Андреа Стелла: «Макларен» не изменит подход, пока у пилотов есть математические шансы на титул»
6

Андреа Стелла: «Макларен» не изменит подход, пока у пилотов есть математические шансы на титул»

Стелла заявил, что победы Ферстаппена не изменят подход «Макларена».

Руководитель «Макларена» подчеркнул, что команда не собирается менять подход к борьбе за титул между напарниками на фоне успехов Макса Ферстаппена.

После победы на Гран-при США пилот «Ред Булл» сократил отставание от лидера чемпионата Оскара Пиастри до 40 очков.

«Факт в том, что осталось еще пять гонок и два спринта – это значит, что мы еще можем увеличить отрыв от Макса. Вот как я на это смотрю. Дальше будут хорошие трассы, которые подходят нашей машине.

В некоторых прошлых гонках мы могли бы извлечь больше темпа из болида. Наши пилоты могли бы выступить лучше – что они и сами в какой-то степени признают.

Поэтому мы рассматриваем следующие пять гонок как возможность нарастить отрыв от Макса. Момент, когда придется сделать ставку на одного конкретного пилота, определится только математическими шансами.

Мы обсуждали опыт прошлого. Могу вспомнить как минимум 2007-й и 2010-й, когда в последней гонке титул выиграл пилот, который занимал третью строчку в зачете. Мы не станем ничего менять в своем подходе, пока у наших пилотов есть математические шансы на чемпионство», – сказал Стелла.  

Ради титула в «Ф-1» «Ред Булл» пакостит «Макларену»: охотится за клейкой лентой для Норриса
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Гран-при США
