Майк Крак о недовольстве Алонсо болидом: «Порой «Астон Мартин» слишком самокритичен»

В «Астон Мартин» считают, что нужно меньше заниматься самокритикой.

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак высказался о 10-м месте Фернандо Алонсо на Гран-при США, а также о том, что испанец склонен часто называть болид AMR25 одной из самых медленных машин в пелотоне.

«Порой мы слишком самокритичны, но каждую минуту важно учиться чему-то по ходу сессии. Ты учишься на своих ошибках – и этот процесс никогда не прекращается. Мы неидеальны, нас ждет много работы.

Но важно не забывать и о положительных моментах. Их мало, если у тебя не одна из быстрейших машин. Однако если ты слишком самокритичен каждый раз, когда не побеждаешь, то 24 гонки могут показаться очень длинными. Когда ты зарабатываешь несколько очков или одно, то нужно отдохнуть и отложить стремление к совершенству на завтра», – сказал Крак.   

Фернандо Алонсо: «Доволен, что с 9-й по скорости машиной в пелотоне мы заработали одно очко в Остине»

Фернандо Алонсо о сезоне-2026: «Астон Мартин» предстоит многое сделать. Не знаю, окажется ли болид быстрым»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AS
