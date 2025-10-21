  • Спортс
Аварии Цуноды в сезоне-2025 обошлись в 3,2 миллиона долларов. Среди команд из-за инцидентов больше всего потерял «Макларен»

Аварии Цуноды и «Макларена» оказались самыми дорогостоящими в «Ф-1».

На платформе Reddit подсчитали, во сколько обошлись командам аварии пилотов в текущем сезоне – по итогам прошедших этапов (включая последний Гран-при США).

Согласно подсчетам, инциденты с участием Юки Цуноды стоили «Рейсинг Буллз» и «Ред Булл» 3,2 млн долларов – это самый большой показатель среди пилотов.

Самой пострадавшей командой оказался «Макларен»: из-за аварий Оскара Пиастри и Ландо Норриса коллектив потерял 4,1 млн долларов.

В целом ситуация выглядит следующим образом:

Сколько стоили аварии пилотов:

Юки Цунода – 3,2 млн долларов

Ландо Норрис – 2,6 млн

Ланс Стролл – 2,3 млн

Джек Дуэн – 2,1 млн

Шарль Леклер – 1,8 млн

Изак Аджар – 1,7 млн

Оливер Бермэн – 1,5 млн

Лиам Лоусон – 1,4 млн

Оскар Пиастри – 1,4 млн

Габриэл Бортолето – 1,2 млн

Карлос Сайнс – 1,2 млн

Франко Колапинто – 1,1 млн

Льюис Хэмилтон – 1 млн

Пьер Гасли – 872 тыс.

Фернандо Алонсо – 802 тыс.

Кими Антонелли – 785 тыс.

Нико Хюлькенберг – 717 тыс.

Эстебан Окон – 692 тыс.

Алекс Албон – 630 тыс.

Джордж Расселл – 475 тыс.

Макс Ферстаппен – 225 тыс.

Сколько потеряли команды из-за инцидентов:

«Макларен» – 4,1 млн долларов

«Альпин» – 4,1 млн

«Ред Булл» – 3,6 млн

«Астон Мартин» – 3,1 млн

«Рейсинг Буллз» – 3 млн

«Феррари» – 2,8 млн

«Хаас» – 2,2 млн

«Заубер» – 1,9 млн

«Уильямс» – 1,8 млн

«Мерседес» – 1,2 млн    

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Reddit
