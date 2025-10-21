Аварии Цуноды в сезоне-2025 обошлись в 3,2 миллиона долларов. Среди команд из-за инцидентов больше всего потерял «Макларен»
На платформе Reddit подсчитали, во сколько обошлись командам аварии пилотов в текущем сезоне – по итогам прошедших этапов (включая последний Гран-при США).
Согласно подсчетам, инциденты с участием Юки Цуноды стоили «Рейсинг Буллз» и «Ред Булл» 3,2 млн долларов – это самый большой показатель среди пилотов.
Самой пострадавшей командой оказался «Макларен»: из-за аварий Оскара Пиастри и Ландо Норриса коллектив потерял 4,1 млн долларов.
В целом ситуация выглядит следующим образом:
Сколько стоили аварии пилотов:
Юки Цунода – 3,2 млн долларов
Ландо Норрис – 2,6 млн
Ланс Стролл – 2,3 млн
Джек Дуэн – 2,1 млн
Шарль Леклер – 1,8 млн
Изак Аджар – 1,7 млн
Оливер Бермэн – 1,5 млн
Лиам Лоусон – 1,4 млн
Оскар Пиастри – 1,4 млн
Габриэл Бортолето – 1,2 млн
Карлос Сайнс – 1,2 млн
Франко Колапинто – 1,1 млн
Льюис Хэмилтон – 1 млн
Пьер Гасли – 872 тыс.
Фернандо Алонсо – 802 тыс.
Кими Антонелли – 785 тыс.
Нико Хюлькенберг – 717 тыс.
Эстебан Окон – 692 тыс.
Алекс Албон – 630 тыс.
Джордж Расселл – 475 тыс.
Макс Ферстаппен – 225 тыс.
Сколько потеряли команды из-за инцидентов:
«Макларен» – 4,1 млн долларов
«Альпин» – 4,1 млн
«Ред Булл» – 3,6 млн
«Астон Мартин» – 3,1 млн
«Рейсинг Буллз» – 3 млн
«Феррари» – 2,8 млн
«Хаас» – 2,2 млн
«Заубер» – 1,9 млн
«Уильямс» – 1,8 млн
«Мерседес» – 1,2 млн
