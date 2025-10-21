Оскар Пиастри: «Все еще уверен, что могу выиграть титул»

Пиастри рассчитывает стать чемпионом «Ф-1» в 2025-м.

Пилот «Макларена » отметил, что ему уже приходилось участвовать в плотной борьбе за титул в младших категориях, в связи с чем его не пугает давление со стороны Ландо Норриса и Макса Ферстаппена .

«Я уже участвовал в плотной борьбе, которая местами была даже более упорной, чем нынешняя. Так что я осознаю, что все еще может повернуться в мою пользу. Я все еще уверен, что могу выиграть титул.

Этот уик-энд [Гран-при США ], очевидно, был тяжелым. За последние несколько недель отрыв [в личном зачете] немного сократился, но опять же, именно темп позволит выиграть титул – а не наблюдение за количеством очков и их изменением. Чем быстрее ты едешь, тем больше очков зарабатываешь – а это главное», – заявил нынешний лидер чемпионата.

