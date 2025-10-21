Юниор «Ред Булл» Марти перейдет в «Формулу Е» из «Ф-2»
Юниор «Ред Булл» стал пилотом «Формулы Е».
Пилот «Кампоса» в «Ф-2» и участник молодежной программы «Ред Булл» Пепе Марти покинет серию по окончании сезона и присоединится к команде «Киро» из «Формулы Е».
Его напарником будет другой бывший пилот «Ф-2» – Дэн Тиктум.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
