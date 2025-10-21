Юниор «Ред Булл» Марти перейдет в «Формулу Е» из «Ф-2»

Юниор «Ред Булл» стал пилотом «Формулы Е».

Пилот «Кампоса » в «Ф-2» и участник молодежной программы «Ред Булл» Пепе Марти покинет серию по окончании сезона и присоединится к команде «Киро» из «Формулы Е».

Его напарником будет другой бывший пилот «Ф-2» – Дэн Тиктум.

