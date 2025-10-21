Андреа Стелла: «Макларен» не будет обновлять болид в оставшейся части сезона»

«Макларен» заявил, что не будет обновлять болид до конца сезона-2025.

Руководитель «Макларена » отметил, что в команде больше не планируют обновлять машину в текущем сезоне, несмотря на прогресс «Ред Булл» и Макса Ферстаппена.

«Что касается обновлений, новинок, то в оставшейся части сезона их уже не будет», – заявил Стелла .

