Андреа Стелла: «Макларен» не будет обновлять болид в оставшейся части сезона»
«Макларен» заявил, что не будет обновлять болид до конца сезона-2025.
Руководитель «Макларена» отметил, что в команде больше не планируют обновлять машину в текущем сезоне, несмотря на прогресс «Ред Булл» и Макса Ферстаппена.
«Что касается обновлений, новинок, то в оставшейся части сезона их уже не будет», – заявил Стелла.
Ради титула в «Ф-1» «Ред Булл» пакостит «Макларену»: охотится за клейкой лентой для Норриса
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости