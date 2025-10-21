Лоран Мекьес об инциденте между Цунодой и Бермэном: «Мне жаль, что Олли вылетел с трассы. Но это обычная борьба»

В «Ред Булл» встали на сторону Цуноды в конфликте с Бермэном.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес прокомментировал инцидент между Юки Цунодой и Оливером Бермэном на Гран-при США .

«Я вот что скажу. Я не видел данные, я следил за эфиром, как и вы. При всем уважении к другим участникам не думаю, что здесь было что-то опасное. Это была обычная борьба двух пилотов.

У трассы в Остине потрясающие характеристики. В некоторых поворотах есть разные гоночные траектории, которые можно использовать для атаки или защиты. Думаю, если вспомнить, как действовали в этом повороте [где произошел инцидент] в прошлом году, то вы увидите, как несколько пилотов использовали ту же траекторию для обороны [что и Цунода].

Мне жаль, что в результате маневра Олли вылетел с трассы, но я не думаю, что здесь произошло что-то спорное», – сказал Мекьес.

Юки Цунода об инциденте с Бермэном: «Это гонки, верно? Я не его напарник»

Оливер Бермэн об инциденте с Цунодой: «Глупый пилотаж. Не буду с ним это обсуждать, поскольку Юки не изменится»



