Пато О’Уорд заменит Норриса в 1-й практике перед Гран-при Мехико
О’Уорд выступит за «Макларен» в практике в Мехико.
Резервист «Макларена» и пилот команды в «Индикаре» Пато О’Уорд заменит Ландо Норриса в первой практике перед Гран-при Мехико.
В течение сезона команды обязаны четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место юниору в тренировке.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
