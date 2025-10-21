0

Пато О’Уорд заменит Норриса в 1-й практике перед Гран-при Мехико

О’Уорд выступит за «Макларен» в практике в Мехико.

Резервист «Макларена» и пилот команды в «Индикаре» Пато О’Уорд заменит Ландо Норриса в первой практике перед Гран-при Мехико.

В течение сезона команды обязаны четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место юниору в тренировке.

Ради титула в «Ф-1» «Ред Булл» пакостит «Макларену»: охотится за клейкой лентой для Норриса
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
