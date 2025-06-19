Хуан-Пабло Монтойя: «Почему Норрис не получил штрафные баллы за настоящую глупость? Вот на что жалуется Ферстаппен, говоря о паспортах пилотов»

Монтойя вспомнил о Ферстаппене, анализируя столкновение Норриса и Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сообщил об излишней эмоциональности гонщика «Макларена » Ландо Норриса , рассуждая об аварии с напарником Оскаром Пиастри на Гран-при Канады.

«В последние недели казалось, что [Норрис] контролирует ситуацию и выступает лучше Оскара. И в третьем сегменте он просто не может собрать все воедино. И это тяжело видеть, потому что, такое ощущение, у него выше скорость, чем у Оскара. Однако Оскар всегда все подбирает.

Ландо просто слишком эмоционален. Мне он очень нравится. Сочувствую ему, потому что эмоции так устроены – каждый раз оказываешься в более тяжелой ситуации.

Что касается столкновения, на прямой ты можешь выехать на траву. Но там был поворот. Даже если бы Оскар оставил ему немного места, и [Норрис] выехал бы на траву, ему пришлось бы отступить. Так что маневр все равно бы не сработал. Это излишняя нетерпеливость.

Он проделал всю тяжелую работу, отыграл пять секунд, догнал его, получил шанс опередить и не воспользовался этим. Надо заставлять Оскара допускать ошибки, а не ошибаться самому», – отметил эксперт.

Монтойя также посетовал на то, что Норриса наказали слишком мягко:

«Люди говорят, мол, Ландо получил штраф, но он не получил штрафные баллы. Почему не дали хотя бы один балл, если ему выписывают пятисекундное наказание за безрассудный пилотаж и столкновение?

Вот на что всегда жалуется Макс [Ферстаппен], вот почему он также говорит о паспортах пилотов. Есть уровень, на котором можно получить штраф без штрафных баллов? Обычно любой, кто сделал что-то глупое, получает баллы.

Ландо сделал настоящую глупость. Он вызвал столкновение. Ты либо наказываешь его, либо нет».

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