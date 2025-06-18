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Жак Вильнев: «В целом Норрис был быстрее Пиастри в гонке. Ему нужно взять под контроль свои квалификации»

Вильнев видит для Норриса поводы для оптимизма в борьбе за титул.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги Гран-при Канады и поделился мнением о том, какое влияние на борьбу напарников за титул может оказать произошедшее столкновение Норриса с Пиастри.

«Теперь Норрис знает, из какого теста сделан Пиастри и что от него ждать в гонках. Больше это не станет для него сюрпризом.

При этом нужно отметить, что в гонке в Канаде темп Норриса был выше. И в целом он был быстрее напарника. Ему просто нужно взять под контроль свои выступления в квалификациях, которые пока не слишком стабильны. Но по гоночному темпу у него есть небольшое преимущество над напарником.

В то же время Норрису может помочь то, что теперь в общем зачете чемпионата он оказался в роли догоняющего и не считается главным фаворитом в борьбе за титул. Пиастри сейчас впереди, все внимание на нем – так что давление оказывается именно на Пиастри, а не на Норриса», – рассказал Вильнев.

Мегапровал «Макларена» в Канаде: напарники не поделили прямую

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoЖак Вильнев
Гран-при Канады
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