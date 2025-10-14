  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Мик Шумахер о тестах в «Индикаре»: «Отец всегда говорил, что Шумахеры быстрее, когда видят колеса болида из кокпита. Мне нравится эта фраза»
0

Мик Шумахер о тестах в «Индикаре»: «Отец всегда говорил, что Шумахеры быстрее, когда видят колеса болида из кокпита. Мне нравится эта фраза»

Шумахер не против продолжить карьеру в «Индикаре».

Бывший пилот «Формулы-1» Мик Шумахер рассказал о том, что остался доволен тем, как прошли его тесты новичков в «Индикаре» в составе команды «Рэйхол-Леттерман».

«Было здорово узнать новую машину, познакомиться с командой. Как мне кажется, мы в полном объеме выполнили рабочую программу, протестировали все что хотели. И мы очень довольны временем круга. Это не было нашей главной целью, но, тем не менее, результат и правда очень хороший.

Лично меня и правда привлекают гонки на болидах с открытыми колесами. Мой отец всегда говорил, что Шумахеры обычно быстрее, когда видят колеса болида из кокпита. Мне нравится эта фраза. Как и то, что в «Индикаре» 17 гонок в сезоне.

Пока я не знаю, чем буду заниматься в 2026 году, вопрос открыт. И понятно, что у меня есть варианты. Один из них – «Индикар». Так что мне просто хотелось выяснить, каково это, прежде чем принимать решение», – рассказал Шумахер.

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoИндикар
logoМихаэль Шумахер
logoМик Шумахер
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Пьер Гасли: «Анализируя данные о работе болида обнаружили некоторые аномалии. Постараемся прибавить в Остине»
38 минут назад
Нико Хюлькенберг о машине 2026 года: «Это все тот же болид «Ф-1», просто работает немного иначе»
1сегодня, 17:14
Экс-пилот «Ф-1» Латифи закончил Лондонскую школу бизнеса и получил степень MBA
5сегодня, 16:17
Берни Экклстоун: «Если бы у организаторов Гран-при Германии появилось соответствующее финансирование, все бы получилось»
5сегодня, 15:44
Перес и Боттас с «Кадиллаком» примут участие в медиа-мероприятиях на Гран-при Мехико
сегодня, 15:04
Зак Браун о заявлениях Палоу: «Они просто абсурдны»
2сегодня, 14:11
Руководитель «Астон Мартин»: «Интерес Ферстаппена, разумеется, льстит «Астон Мартин»
1сегодня, 13:36
Тото Вольфф: «Любопытно, сможет ли «Мерседес» развить успех в предстоящих гонках в Америке»
сегодня, 12:40
Гюнтер Штайнер о Ферстаппене: «Переходить в «Мерседес», не будучи уверенным в скорости их болида в 2026 году, было совершенно бессмысленно»
2сегодня, 12:17
Джеймс Воулз о новом регламенте: «Вряд ли нас ждет доминирование уровня «Мерседеса» 2014 года»
6сегодня, 11:46
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
сегодня, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07