Мик Шумахер о тестах в «Индикаре»: «Отец всегда говорил, что Шумахеры быстрее, когда видят колеса болида из кокпита. Мне нравится эта фраза»

Шумахер не против продолжить карьеру в «Индикаре».

Бывший пилот «Формулы-1» Мик Шумахер рассказал о том, что остался доволен тем, как прошли его тесты новичков в «Индикаре » в составе команды «Рэйхол-Леттерман».

«Было здорово узнать новую машину, познакомиться с командой. Как мне кажется, мы в полном объеме выполнили рабочую программу, протестировали все что хотели. И мы очень довольны временем круга. Это не было нашей главной целью, но, тем не менее, результат и правда очень хороший.

Лично меня и правда привлекают гонки на болидах с открытыми колесами. Мой отец всегда говорил, что Шумахеры обычно быстрее, когда видят колеса болида из кокпита. Мне нравится эта фраза. Как и то, что в «Индикаре» 17 гонок в сезоне.

Пока я не знаю, чем буду заниматься в 2026 году, вопрос открыт. И понятно, что у меня есть варианты. Один из них – «Индикар». Так что мне просто хотелось выяснить, каково это, прежде чем принимать решение», – рассказал Шумахер.

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?