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Нико Росберг об аварии Норриса и Пиастри: «Переломный момент. Впервые считаю Оскара явным фаворитом в борьбе за титул»

Росберг заявил, что авария в Монреале поменяла расклады между Норрисом и Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг пересмотрел свое мнение после того, как напарники по «Макларену» Ландо Норрис и Оскар Пиастри столкнулись на Гран-при Канады.

Норрис сошел, в то время как Пиастри финишировал четвертым и упрочил преимущество в личном зачете.

«Для меня это переломный момент. Я бы сказал, что впервые считаю Оскара Пиастри явным фаворитом в борьбе за титул в этом году.

Раньше я никогда так не говорил. На самом деле я всегда склонялся в сторону Ландо. Я думал, что он разберется с проблемами, у него есть небольшое преимущество и скорость, у него все получится.

Однако Оскар выступает очень сильно. Никаких ошибок. Я видел одну ошибку с его стороны за последние два года в самых ужасных условиях в Мельбурне, вот и все.

Я говорил с Марком Уэббером, который был моим напарником в «Уильямсе», а теперь является менеджером Оскара. И он сказал, что [Пиастри] всегда ужинает пиццей – неважно, финишировал он первым или пятым, у него один и тот же настрой.

Разумеется, после гонки ты чувствуешь приятное воодушевление, но затем с этим покончено, и ты идешь дальше. Это просто замечательно, невероятная стабильность», – отметил эксперт Sky Sports.

Мегапровал «Макларена» в Канаде: напарники не поделили прямую

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoОскар Пиастри
Гран-при Австралии
logoМарк Уэббер
Гран-при Канады
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoНико Росберг
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