Фредерик Вассер: «Кубица – феномен, который делает невероятные вещи. Победа в Ле-Мане – нечто невообразимое»

Вассер сообщил о феномене Кубицы, который выиграл в Ле-Мане.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер работал с экс-пилотом «Формулы-1» Робертом Кубицей в «Альфа Ромео», где поляк был запасным.

В воскресенье Кубица стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана» в составе экипажа команды «АФ Корсе» за рулем гиперкара «Феррари».

«У меня близкие отношения с Кубицей. Он провел два года со мной в «Альфа Ромео», а до этого – в «Формуле-Рено».

Для меня он феномен. Он делает невероятные вещи. Победа в Ле-Мане в таких обстоятельствах и то, что он являлся ориентиром – нечто невообразимое.

Когда Райкконен подхватил ковид в «Альфа Ромео», он запрыгнул в болид в Зандворте [в 2021 году] в субботу утром. На таком узком пит-лейн он едва мог повернуть руль и активировать сцепление. До этого он вообще не управлял машиной того года, однако в гонке сражался с Феттелем до последнего поворота. Просто невероятно.

Я очень за него рад. У него была бурная карьера. Когда я думаю о его целеустремленности, то радуюсь сегодняшнему результату еще больше.

Считаю, одно из преимуществ команды [«Феррари»] в Ле-Мане – стабильность: в заводских машинах выступают одни и те же шесть пилотов, а Роберт всегда сидит за рулем другой. Стабильность и опыт – ключевые аспекты. Горжусь работой, которую проделала «Феррари» – три болида среди лидеров, три победы [в Ле-Мане] подряд. Стабильность – это здорово», – подчеркнул менеджер на Гран-при Канады .

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