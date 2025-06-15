Кубица стал вторым гонщиком после Алонсо, выигравшим гонку «Ф-1» и «24 часа Ле-Мана» в XXI веке
Кубица повторил достижение Алонсо, победив в Ле-Мане.
Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Кубица, выступающий за рулем клиентского гиперкара «Феррари» команды «АФ Корсе» в WEC, стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана» вместе с Филом Хэнсеном и Йе Йефеем.
Поляк стал вторым гонщиком, которому удалось выиграть культовый марафон и Гран-при «Формулы-1» в XXI веке. Первым это достижение установил двукратный чемпион «Ф-1» Фернандо Алонсо.
На счету Кубицы победа на Гран-при Канады-2008. Алонсо выиграл 32 гонки в «Ф-1», а в Ле-Мане побеждал в 2018 и 2019 годах.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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