Дэвид Култхард: «Феррари» снова не справляется с задачей. Не понимаю, почему «Астон Мартин» удалось переманить Ньюи, а «Феррари» нет»

Култхард оценил положение «Феррари» в сезоне-2025.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что «Феррари», с учетом известности и ресурсов компании, выступает в «Ф-1» ниже своих возможностей.

По мнению Култхарда, «Феррари» нужно было делать все возможное, чтобы заполучить Эдриана Ньюи, а не проигрывать эту борьбу «Астон Мартин».

«Посмотрите на положение «Макларена » в течение всех этих лет. Они были очень далеко. В то же время «Феррари », самое известное имя в «Формуле-1», снова не справляется с задачей. Как, черт возьми, у «Феррари» не выходит постоянно выигрывать, учитывая их возможности?

Ведь у вас есть весь этот потенциал, глобальная известность и влияние. Почему «Астон Мартин » удалось переманить Эдриана Ньюи , а «Феррари» нет? Неужели дело только в деньгах?

Помню, как очень давно мы обсуждали ситуацию с Дитрихом Матешицем, когда у «Ред Булл» появился шанс заполучить Ньюи. Тогда цифры тоже были очень высокие, и Дитрих сказал что-то вроде: «Я не буду платить такие деньги инженеру-конструктору».

На что я ответил: «Ну, вы же платите такие деньги гонщикам, а дизайнер, проектировщик болида даже важнее гонщика. Если у вас есть отличная машина, то даже посредственный пилот сможет выигрывать на ней гонки. А если у вас посредственная машина, то для побед в гонках вам нужен действительно выдающийся пилот. Ну а если у вас посредственная машина и посредственные пилоты, то вы никогда не будете выигрывать. Так что в итоге Дитрих согласился, что лучше заплатить нужную сумму Эдриану», – рассказал Култхард.

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