«Ред Булл» считает, что новая директива ФИА ударит по конкурентам (De Telegraaf)
В «Ред Булл» оптимистично оценивают свежие правила по гибким крыльям.
Издание De Telegraaf сообщило, как в «Ред Булл» восприняли ужесточение контроля над «мини-DRS» перед второй гонкой сезона-2025, Гран-при Китая. Ранее проверки были изменены перед началом 2025 года.
«В воскресенье инсайдеры уже знали, что ФИА будет проводить еще более жесткие проверки. В том числе и поэтому советник «Ред Булл» Гельмут Марко выразил оптимизм по поводу сокращения отставания от «Макларена», который сейчас явно слишком быстр.
В «Ред Булл» полагают, что новые указания ФИА точно ударят по конкурентам», – пишет нидерландский портал.
ФИА снова ужесточила контроль за «мини-DRS» со второго Гран-при сезона
Гельмут Марко: «Ред Булл» надеется на важные обновления в районе третьей-пятой гонки»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
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