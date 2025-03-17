«Ред Булл» считает, что новая директива ФИА ударит по конкурентам (De Telegraaf)

В «Ред Булл» оптимистично оценивают свежие правила по гибким крыльям.

Издание De Telegraaf сообщило, как в «Ред Булл» восприняли ужесточение контроля над «мини-DRS» перед второй гонкой сезона-2025, Гран-при Китая . Ранее проверки были изменены перед началом 2025 года.

«В воскресенье инсайдеры уже знали, что ФИА будет проводить еще более жесткие проверки. В том числе и поэтому советник «Ред Булл» Гельмут Марко выразил оптимизм по поводу сокращения отставания от «Макларена », который сейчас явно слишком быстр.

В «Ред Булл» полагают, что новые указания ФИА точно ударят по конкурентам», – пишет нидерландский портал.

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