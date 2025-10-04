  • Спортс
Шарль Леклер: «Неприятно проезжать хороший круг и оказываться 6-м или 7-м, но в такой ситуации «Феррари»

Леклер назвал удивительными проблемы на любимых треках.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что не в восторге от сложностей, которые испытывает на Гран-при Азербайджана и Сингапура.

«Это очень удивляет. Будь то Баку или Сингапур – это две мои любимые трассы. В этом сезоне я выступаю особенно хорошо, команда выступает особенно хорошо, но на последних двух этапах темпа нет.

Неприятно проезжать очень хороший круг и оказываться шестым или седьмым или вылетать из первого сегмента из-за небольшой ошибки, но в такой ситуации мы находимся в данный момент. Я не получаю от этого удовольствия, но в любом случае выкладываюсь по полной, чтобы помочь команде вернуться на вершину», – сказал Леклер.

Шарль Леклер: «Феррари» даже не близка к «Макларену», «Ред Булл» и «Мерседесу», я совершенно не чувствую болид»

Фредерик Вассер: «Феррари» не извлекала максимум из болида. 1-я практика и 1-й сегмент – позитивные моменты»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Гран-при Азербайджана
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoФормула-1
Гран-при Сингапура
