  Кими Антонелли о 4-м месте в квалификации: «Перестарался. Эмоции взяли верх»
0

Кими Антонелли о 4-м месте в квалификации: «Перестарался. Эмоции взяли верх»

Антонелли расстроился из-за 4-го места в квалификации в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса» считает, что мог оказаться выше в квалификации к Гран-при Сингапура, если бы на финальном круге пилотировал более сдержанно.

«Эмоции взяли верх. Я начал пилотировать с большим напряжением, поскольку почувствовал, что у меня появился шанс попасть как минимум на первый ряд – ведь мы были быстры. Но затем я перестарался. Я атаковал все сильнее и сильнее. Начал входить в повороты на слишком большой скорости. Это превысило пределы допустимого.

Сам круг был хорошим. Ну, в третьем сегменте он получился не очень хорошим. В Q1 и Q2 я чувствовал, что у меня хороший темп, ведь… На первом круге, я попал в трафик [из-за Карлоса Сайнса], а затем оказался под давлением, ведь на тот момент я все еще не показал времени. Но потом мне удалось проехать сильный круг.

Затем во втором сегменте машина работала очень хорошо. У меня был серьезный просчет на втором круге, из-за чего я потерял время, но мы все равно были на второй или третьей позиции в сессии.

А затем, да, третий сегмент… Я дал волю эмоциям… Жаль, ведь я посмотрел на данные: в большинстве поворотов я прошел быстрее по сравнению с Q2. Но в нескольких атаковал слишком сильно. И именно в тех местах мне не следовало так атаковать.

Мы и так были быстры [на втором круге в третьем сегменте]. А я все упустил. Жаль. Я разочарован, ведь потенциал был гораздо больше», – отметил Антонелли.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМерседес
