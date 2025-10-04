Джеймс Воулз о дисквалификации: «Уильямс» начал расследование. Команда не стремилась получить преимущество»

«Уильямс» расследует нарушение, приведшее к двойной дисквалификации в Сингапуре.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз прокомментировал дисквалификацию Алекса Албона и Карлоса Сайнса из квалификации к Гран-при Сингапура из-за технического нарушения.

«Во время проверки ФИА после квалификации выяснилось, что задние антикрылья на обеих наших машинах не прошли проверку на ширину зазора в системе DRS. В результате Алекс и Карлос были дисквалифицированы из квалификации к завтрашнему Гран-при. Это горькое разочарование для команды, и мы немедленно начали расследовать, как это случилось.

Мы точно не стремились получить преимущество по скорости. Кроме того, задние антикрылья прошли наши собственные проверки ранее в тот же день, но значение имеет лишь одно измерение, и мы полностью принимаем вердикт ФИА.

Болид в этот уик-энд позволяет заработать очки, и мы сделаем все возможное, чтобы побороться после старта с конца решетки. Мы немедленно рассмотрим процессы в команде и предпримем все меры, чтобы подобное не повторилось», – заявил менеджер.

