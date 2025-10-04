Тото Вольфф: «Для достижения хорошего результата в гонке будет критически необходимо беречь задние шины»

Вольфф оценил перспективы «Мерседеса» в гонке в Сингапуре.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура , а также высоко оценил выступление выигравшего поул Джорджа Расселла .

«Прогресс, которого мы добились в работе с болидом в сравнении со вчерашним днем, сегодня определенно помог обоим гонщикам.

После проблем во второй практике, Джордж потратил третью практику и первый сегмент квалификации на то, чтобы нарастить уверенность при управлении болидом. У него оставался запас для того, чтобы атаковать на пределе, и он использовал его, когда это было необходимо, проехав два потрясающих круга в третьем сегменте квалификации.

Джордж очень сильно проводит этот сезон и сегодня вновь продемонстрировал потрясающее выступление. При этом при подготовке к гонке мы проехали всего один длинный отрезок на тренировках, так что в преддверии заезда мы многого не знаем.

Для достижения хорошего результата в гонке будет критически необходимо беречь задние шины. И я надеюсь, что с последними обновлениями болида «Мерседес» сделал шаг вперед в этом направлении», – рассказал Вольфф.

Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»