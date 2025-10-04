Тото Вольфф: «Для достижения хорошего результата в гонке будет критически необходимо беречь задние шины»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, а также высоко оценил выступление выигравшего поул Джорджа Расселла.
«Прогресс, которого мы добились в работе с болидом в сравнении со вчерашним днем, сегодня определенно помог обоим гонщикам.
После проблем во второй практике, Джордж потратил третью практику и первый сегмент квалификации на то, чтобы нарастить уверенность при управлении болидом. У него оставался запас для того, чтобы атаковать на пределе, и он использовал его, когда это было необходимо, проехав два потрясающих круга в третьем сегменте квалификации.
Джордж очень сильно проводит этот сезон и сегодня вновь продемонстрировал потрясающее выступление. При этом при подготовке к гонке мы проехали всего один длинный отрезок на тренировках, так что в преддверии заезда мы многого не знаем.
Для достижения хорошего результата в гонке будет критически необходимо беречь задние шины. И я надеюсь, что с последними обновлениями болида «Мерседес» сделал шаг вперед в этом направлении», – рассказал Вольфф.
