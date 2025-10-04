Ландо Норрис: «Люди почему-то продолжают принижать возможности «Ред Булл»

Норриса удивляют разговоры о слабости «Ред Булл».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что не удивился тому, что Макс Ферстаппен опередил его и Оскара Пиастри в квалификации к Гран-при Сингапура .

По словам Норриса, это не стоит считать случайностью или провалом «Макларена » – и что это результат скорее говорит о силе «Ред Булл».

«В этом сезоне «Ред Булл» прибавил на многих трассах. Они прибавили в Монце, подготовив обновления болида. Они в этом сезоне совсем не так плохи.

Люди почему-то продолжают принижать возможности «Ред Булл». Да, у них было несколько тяжелых гонок, но мы все-таки говорим о «Ред Булл». Как только они прибавили, устранив слабую сторону своего болида, они стали очень быстры.

Так что такая скорость Ферстаппена и «Ред Булл» не стала сюрпризом. Это ни для кого не является шоком. В том числе для нас. Сегодня я вообще ждал Макса на поуле, учитывая то, какой была скорость «Ред Булл» в пятницу. А также учитывая, как они были быстры здесь в прошлом году. Они тогда боролись за поул, и если бы не я, то Макс бы выиграл гонку.

Поэтому нельзя сказать, что у «Ред Булл » проблемы. Просто они не настолько быстры, как порой были в прошлом», – рассказал Норрис.

