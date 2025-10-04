Шарль Леклер: «Решил сделать кое-что глупое с антикрылом в конце 3-го сегмента»

Леклер поделился мыслями о борьбе с дерганным болидом «Феррари».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что пошел на крайние меры, чтобы усмирить непредсказуемую машину в квалификации к Гран-при Сингапура .

Монегаск стал седьмым по итогам сессии.

«Мы так и не нашли решение, увы. Мы стремились к тому, чтобы машина стала вести себя стабильно, но выхода не было.

В конце третьего сегмента я сказал: «Ладно, давайте сделаем кое-что немного глупое с передним антикрылом. Она непредсказуемая и склонна к недостаточной поворачиваемости, пусть будет непредсказуемой и склонной к избыточной поворачиваемости – по крайней мере, так мне нравится больше».

Мне удалось проехать хороший круг на прикатанных шинах, затем мы поставили новые, и ощущения стали совершенно другими. Я так и не нашел решение.

Я добавил прижима на переднем антикрыле, но это фактически не помогло», – заявил Шарль.

Шарль Леклер о 7-м месте: «Нужно выступать лучше. Я выложился по полной, но болидом тяжело управлять»

Шарль Леклер: «Феррари» даже не близка к «Макларену», «Ред Булл» и «Мерседесу», я совершенно не чувствую болид»