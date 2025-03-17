Гельмут Марко: «Ред Булл» надеется на важные обновления в районе третьей-пятой гонки»
«Ред Булл» ждет прибавку к скорости на ближайших этапах «Ф-1».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко анонсировал существенные обновления, отвечая на вопрос о том, имеют ли проблемы команды с болидом аэродинамическую или механическую природу.
«И то, и другое. Но их нельзя решить так быстро.
Поэтому мы надеемся, что где-то в районе третьей-пятой гонки сделаем важный шаг вперед», – сказал Гельмут в эфире немецкого Sky после Гран-при Австралии.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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