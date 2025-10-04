Джордж Расселл: «Никогда бы не поставил на то, что «Мерседес» окажется быстрее «Макларена» в Сингапуре»

Расселл удивлен победой над «Маклареном» в квалификации.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги победной квалификации к Гран-при Сингапура , признав, что никак не ожидал добиться успеха и опередить «Макларен» на этой трассе.

«Если бы мне было нужно поставить деньги на то, на каких трассах у «Мерседеса » будут лучшие шансы на поул, трек в Сингапуре оказался бы в тройке худших. Я правда не знаю, что именно мы сделали, чтобы добиться такой скорости болида.

Думаю, мы все сегодня были удивлены нехваткой скорости у «Макларена». Потому что, опять же, я бы никогда не поставил на то, что мы окажемся быстрее них на трассе в Сингапуре. Тем не менее, гонка только завтра – будет тяжело, но мы постараемся победить», – рассказал Расселл.

Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»