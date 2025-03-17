ФИА снова ужесточила контроль за «мини-DRS» со второго Гран-при сезона

ФИА объявила о новых изменениях, касающихся гибких задних антикрыльев – так называемой «мини-DRS».

Контроль был ужесточен перед началом сезона. На Гран-при Австралии все десять команд успешно прошли проверки.

Тем не менее Федерация опубликовала новую техническую директиву. С Гран-при Китая, второго этапа сезона, допустимое отклонение при проверках будет снижено с 2 мм до 0,5 мм. Из-за позднего уведомления – командам сообщили о решении сегодня, в понедельник перед новым этапом – будет также разрешена погрешность в 0,25 мм. Фактически лимит составит 0,75 мм в Шанхае, но затем он будет уменьшен до 0,5 мм.

Как ранее писало издание RacingNews365, сообщившее о директиве до официального объявления, видеозаписи с практик в Мельбурне и проверки в боксах показали, что изменения в межсезонье оказались недостаточными для того, чтобы свести проблему «мини-DRS» к «приемлемому уровню».

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