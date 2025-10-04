Фернандо Алонсо: «Сейчас «Астон Мартин» является примерно восьмой по скорости командой пелотона»

Алонсо признал отставание «Астон Мартин» от конкурентов.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура , отметив, что бороться за очки в гонке команде будет очень трудно, учитывая отставание от конкурентов по скорости.

«Темп в третьей практике беспокоил, да и первый сегмент квалификации мы [со Строллом] закончили на 14 и 16 позиции. Это явно не то, что мы хотим видеть. Да, во втором сегменте нам удалось отыграться и мы прошли дальше, но в итоге у нас все равно будет далеко не лучшая стартовая позиция.

Думаю, в гонке будет трудно, но мы в любом случае недостаточно быстры, чтобы бороться за очки. Есть четыре топ-команды, а пятой по скорости командой сейчас за явным преимуществом является «Рейсинг Буллз», где Изак Аджар очень быстр. А еще быстрее нас «Хаас», а может и «Уильямс».

Да, сегодня мне удалось собрать неплохой круг, но если взять среднюю скорость двух машин, то сейчас «Астон Мартин » является примерно восьмой по скорости командой пелотона. Да, если мы заработаем очки, то будем этому рады, но если это случится, то, может быть, будет и не слишком заслужено», – рассказал Алонсо.

