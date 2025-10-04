  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «Сейчас «Астон Мартин» является примерно восьмой по скорости командой пелотона»
4

Фернандо Алонсо: «Сейчас «Астон Мартин» является примерно восьмой по скорости командой пелотона»

Алонсо признал отставание «Астон Мартин» от конкурентов.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, отметив, что бороться за очки в гонке команде будет очень трудно, учитывая отставание от конкурентов по скорости.

«Темп в третьей практике беспокоил, да и первый сегмент квалификации мы [со Строллом] закончили на 14 и 16 позиции. Это явно не то, что мы хотим видеть. Да, во втором сегменте нам удалось отыграться и мы прошли дальше, но в итоге у нас все равно будет далеко не лучшая стартовая позиция.

Думаю, в гонке будет трудно, но мы в любом случае недостаточно быстры, чтобы бороться за очки. Есть четыре топ-команды, а пятой по скорости командой сейчас за явным преимуществом является «Рейсинг Буллз», где Изак Аджар очень быстр. А еще быстрее нас «Хаас», а может и «Уильямс».

Да, сегодня мне удалось собрать неплохой круг, но если взять среднюю скорость двух машин, то сейчас «Астон Мартин» является примерно восьмой по скорости командой пелотона. Да, если мы заработаем очки, то будем этому рады, но если это случится, то, может быть, будет и не слишком заслужено», – рассказал Алонсо.

Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoАстон Мартин
Гран-при Сингапура
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Сингапура-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 15:00
4 минуты назад
Ландо Норрис: «Люди почему-то продолжают принижать возможности «Ред Булл»
521 минуту назад
Джордж Расселл: «Никогда бы не поставил на то, что «Мерседес» окажется быстрее «Макларена» в Сингапуре»
47 минут назад
Тото Вольфф: «Для достижения хорошего результата в гонке будет критически необходимо беречь задние шины»
1сегодня, 18:03
Шарль Леклер: «Неприятно проезжать хороший круг и оказываться 6-м или 7-м, но в такой ситуации «Феррари»
6сегодня, 18:02
Джеймс Воулз о дисквалификации: «Уильямс» начал расследование. Команда не стремилась получить преимущество»
1сегодня, 17:51
Шарль Леклер: «Решил сделать кое-что глупое с антикрылом в конце 3-го сегмента»
7сегодня, 17:36
Шарль Леклер: «Феррари» даже не близка к «Макларену», «Ред Булл» и «Мерседесу», я совершенно не чувствую болид»
3сегодня, 17:13
Ландо Норрис: «Все перевернулось, и теперь уже соперники находятся для «Макларена» в другой лиге»
3сегодня, 17:11
Албона и Сайнса дисквалифицировали из квалификации к Гран-при Сингапура
5сегодня, 17:08
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото