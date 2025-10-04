Фернандо Алонсо: «Сейчас «Астон Мартин» является примерно восьмой по скорости командой пелотона»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, отметив, что бороться за очки в гонке команде будет очень трудно, учитывая отставание от конкурентов по скорости.
«Темп в третьей практике беспокоил, да и первый сегмент квалификации мы [со Строллом] закончили на 14 и 16 позиции. Это явно не то, что мы хотим видеть. Да, во втором сегменте нам удалось отыграться и мы прошли дальше, но в итоге у нас все равно будет далеко не лучшая стартовая позиция.
Думаю, в гонке будет трудно, но мы в любом случае недостаточно быстры, чтобы бороться за очки. Есть четыре топ-команды, а пятой по скорости командой сейчас за явным преимуществом является «Рейсинг Буллз», где Изак Аджар очень быстр. А еще быстрее нас «Хаас», а может и «Уильямс».
Да, сегодня мне удалось собрать неплохой круг, но если взять среднюю скорость двух машин, то сейчас «Астон Мартин» является примерно восьмой по скорости командой пелотона. Да, если мы заработаем очки, то будем этому рады, но если это случится, то, может быть, будет и не слишком заслужено», – рассказал Алонсо.
