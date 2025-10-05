MotoGP. Маркес и Беццекки столкнулись на Гран-при Индонезии – у Марка перелом правой ключицы
Маркес получил перелом правого плеча после аварии в гонке в Индонезии.
Пилот «Априлии» Марко Беццекки и гонщик «Дукати» Марк Маркес столкнулись в начале Гран-при Индонезии.
В результате контакта Маркес получил перелом правой ключицы.
На прошлом этапе в Японии испанец стал семикратным чемпионом MotoGP.
MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл спринт, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й, Баньяя – 14-й, Акоста и Куартараро сошли
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости