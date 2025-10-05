  • Спортс
  • MotoGP. Маркес и Беццекки столкнулись на Гран-при Индонезии – у Марка перелом правой ключицы
MotoGP. Маркес и Беццекки столкнулись на Гран-при Индонезии – у Марка перелом правой ключицы

Маркес получил перелом правого плеча после аварии в гонке в Индонезии.

Пилот «Априлии» Марко Беццекки и гонщик «Дукати» Марк Маркес столкнулись в начале Гран-при Индонезии.

В результате контакта Маркес получил перелом правой ключицы.

На прошлом этапе в Японии испанец стал семикратным чемпионом MotoGP.

MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл спринт, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й, Баньяя – 14-й, Акоста и Куартараро сошли
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Дукати
Априлия
Марко Беццекки
logoчемпионат мира MotoGP
Гран-при Индонезии MotoGP
logoМарк Маркес
