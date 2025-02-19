«Такая возможность никогда не рассматривалась». Тото Вольфф опроверг информацию о возможной продажи INEOS акций «Мерседеса»

«Мерседес» не планирует прекращать сотрудничество с INEOS.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф опроверг информацию о том, что компания INEOS, которой владеет Джим Рэтклифф, может продать принадлежащие ей 33 процента акций команды.

Ранее в британской прессе появилось сообщение, что «Мерседес» может выкупить у INEOS принадлежащие компании акции команды «Формулы-1». Информация подкреплялась тем, что на новом болиде значок компании стал практически незаметным.

«Такая возможность никогда не рассматривалась. Мы все те же три амиго – «Мерседес», Джим Рэтклифф и я. Мы не собираемся расставаться. Компания INEOS всегда была отличным спонсором, у нас есть совместные проекты. Так что то, что вы можете прочесть в новостях, на самом деле ничего не изменит», – рассказал Вольфф.

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