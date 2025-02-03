Команды «Ф-1» опасаются возвращения галопирования из-за директивы ФИА по гибким крыльям (AutoRacer)

Болиды «Ф-1» могут вновь начать подпрыгивать.

Итальянское издание AutoRacer пообщалось с инженерами команд «Формулы-1» о новой директиве ФИА.

С начала сезона-2025 ужесточат проверки задних антикрыльев на отклонение под нагрузкой, с июньского Гран-при Испании – передних.

Некоторые специалисты сообщили, что опасаются возвращения галопирования. С подпрыгиванием машин столкнулись почти все команды в 2022 году, после перехода на новый технический регламент.

Известно, что эффект не моделируется в аэротрубе, поэтому данные по нему команды получают на трассе. Гибкие элементы улучшают баланс болида в поворотах и существенно снижают риск галопирования на прямых. Более жесткая передняя ось приведет к снижению общей эффективности машины.

Другие инженеры полагают, что директива действительно сдержит топ-команды и сделает условия более равными (как задумывала ФИА), но лишь на короткое время. Большие коллективы найдут способы компенсировать потери в производительности болида в других областях. В то же время аутсайдеры будут вынуждены жертвовать ресурсами, которые можно было потратить на разработку машины-2026.

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