Команды «Ф-1» опасаются возвращения галопирования из-за директивы ФИА по гибким крыльям (AutoRacer)
Итальянское издание AutoRacer пообщалось с инженерами команд «Формулы-1» о новой директиве ФИА.
С начала сезона-2025 ужесточат проверки задних антикрыльев на отклонение под нагрузкой, с июньского Гран-при Испании – передних.
Некоторые специалисты сообщили, что опасаются возвращения галопирования. С подпрыгиванием машин столкнулись почти все команды в 2022 году, после перехода на новый технический регламент.
Известно, что эффект не моделируется в аэротрубе, поэтому данные по нему команды получают на трассе. Гибкие элементы улучшают баланс болида в поворотах и существенно снижают риск галопирования на прямых. Более жесткая передняя ось приведет к снижению общей эффективности машины.
Другие инженеры полагают, что директива действительно сдержит топ-команды и сделает условия более равными (как задумывала ФИА), но лишь на короткое время. Большие коллективы найдут способы компенсировать потери в производительности болида в других областях. В то же время аутсайдеры будут вынуждены жертвовать ресурсами, которые можно было потратить на разработку машины-2026.
ФИА ужесточит тесты на гибкость крыльев. В декабре Томбасис сообщал, что этого не будет
«Ред Булл» «в ярости» от решения ФИА по гибким крыльям. Соперники считают, что «Макларен» продавил директиву (AutoRacer)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий