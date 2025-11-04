Ландо Норрис о том, что отключил часть данных на руле: «Порой слишком долго пялился на них. Теперь всегда атакую изо всех сил»

Норрис высказался о новом подходе к работе с данными по ходу гонки.

Издание Autosport обратило внимание на то, что еще на Гран-при Монако пилот «Макларена » Ландо Норрис отключил данные на своем руле о разнице между временем текущего и лучшего круга. За счет этого гонщик может понимать, улучшает ли он темп или нет.

При этом данные о времени круга в целом на руле сохраняются – не отображается именно разница.

После поула в квалификации к Гран-при Мехико Норрис объяснил свое решение:

«Кто знает, помогает ли мне это или делает только хуже? Думаю, дело в том, что, когда у меня нет данных о разнице в темпе, я атакую, несмотря ни на что – независимо от того, как прошло начало круга или как получился какой-либо поворот.

Полагаю, из-за того, что у меня нет точного понимания, каким именно получилось время круга, я всегда стараюсь максимально быстро пройти каждый поворот. Порой я слишком долго пялился на эти данные – а это не очень хорошо.

Когда все складывается хорошо, как сегодня [в субботу во время уик-энда в Мексике ] время круга становится приятным сюрпризом», – отметил Ландо.

Эксклюзив от вице-чемпиона «Ф-1» за полмиллиона рублей: откуда в России карты Ландо Норриса и в курсе ли он сам?

