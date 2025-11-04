  • Спортс
  • Дэймон Хилл: «Пиастри понял, что может стать чемпионом. Это и стало проблемой»
Дэймон Хилл: «Пиастри понял, что может стать чемпионом. Это и стало проблемой»

Хилл назвал возможную причину трудностей Пиастри.

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о трудностях Оскара Пиастри в последних гонках.

В частности, он высказался об аварии австралийца на Гран-при Азербайджана.

«Он сказал, что, похоже, слишком сильно атаковал. Но это не в его духе. До этого он все держал под контролем.

В интервью он ведет себя открыто, но в то же время говорит не слишком много, а звучащие вопросы не вызывают у него раздражения.

Ему недавно задавали вопросы в духе: «Вы думаете, что начинаете проигрывать в борьбе за титул?» Можете себе представить, каково это, когда тебя о таком спрашивают? Но кажется, он очень хорошо справляется с этим давлением.

Однако кое-что произошло. Думаю, он столкнулся с проблемой в виде понимания того, что может стать чемпионом. Вероятно, от этого у него кровь ударила в голову, и он переволновался», – отметил Хилл.

Дэймон Хилл о Пиастри: «Что за фигня происходит?»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
