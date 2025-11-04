Нидерландский комментатор «Ф-1»: «Ферстаппену нужен более быстрый напарник для командной тактики»

Эксперт из Нидерландов объяснил, какой напарник нужен Ферстаппену.

Нидерландский комментатор «Ф-1» Нельсон Валкенбюрг сказал, что Максу Ферстаппену нужен напарник, способный помочь лидеру «Ред Булл » одержать победу в чемпионате.

«Интересно, что Макс, который обычно концентрируется только на себе, поскольку именно так он добивается наилучших результатов, нуждается в поддержке.

Я знаю наверняка, что он хотел бы напарника, который был бы ближе к нему по темпу – но не настолько, чтобы оказаться впереди. Нужен тот, кто будет достаточно близко, чтобы в случае чего применить командную тактику. Это может понадобиться в последних четырех гонках. [Юки] Цунода пока не на том уровне», – сказал Валкенбюрг.

