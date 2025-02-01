«Ред Булл» «в ярости» от решения ФИА по гибким крыльям. Соперники считают, что «Макларен» продавил директиву (AutoRacer)

«Ред Булл» с раздражением воспринял новую директиву ФИА.

Итальянское издание AutoRacer сообщило, что в «Ред Булл» крайне недовольны ужесточением проверок. С начала сезона-2025 вступят в силу новые тесты на гибкость заднего антикрыла, с июньского Гран-при Испании – переднего.

По ходу сезона-2024 «Ред Булл» и «Феррари» просили ФИА запретить гибкие элементы на болидах соперников – в частности, «Макларена » и «Мерседеса ». Скудерия позже разработала собственные отклоняющиеся детали, а «Ред Булл » остался в числе отстающих в данном плане.

В конце декабря в ФИА сообщили, что не будут менять проверки в 2025 году. По информации издания, зимой «Ред Булл» вложил серьезные деньги и время в создание гибких крыльев, поэтому в команде были «в ярости» от последнего решения Федерации.

Среди соперников царит убеждение, что «Макларен» надавил на ФИА, чтобы та ужесточила тесты. Предполагается, что британская команда была обеспокоена формой «Феррари » в конце сезона-2024 и возможным возвращением в борьбу «Ред Булл».

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