«Ред Булл» «в ярости» от решения ФИА по гибким крыльям. Соперники считают, что «Макларен» продавил директиву (AutoRacer)
Итальянское издание AutoRacer сообщило, что в «Ред Булл» крайне недовольны ужесточением проверок. С начала сезона-2025 вступят в силу новые тесты на гибкость заднего антикрыла, с июньского Гран-при Испании – переднего.
По ходу сезона-2024 «Ред Булл» и «Феррари» просили ФИА запретить гибкие элементы на болидах соперников – в частности, «Макларена» и «Мерседеса». Скудерия позже разработала собственные отклоняющиеся детали, а «Ред Булл» остался в числе отстающих в данном плане.
В конце декабря в ФИА сообщили, что не будут менять проверки в 2025 году. По информации издания, зимой «Ред Булл» вложил серьезные деньги и время в создание гибких крыльев, поэтому в команде были «в ярости» от последнего решения Федерации.
Среди соперников царит убеждение, что «Макларен» надавил на ФИА, чтобы та ужесточила тесты. Предполагается, что британская команда была обеспокоена формой «Феррари» в конце сезона-2024 и возможным возвращением в борьбу «Ред Булл».
ФИА ужесточит тесты на гибкость крыльев. В декабре Томбасис сообщал, что этого не будет
Гэри Андерсон: «Решение ФИА по крыльям искажает борьбу за титул-2025»
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