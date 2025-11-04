Андреа Стелла: «Условия для успеха были созданы задолго до того, как я возглавил «Макларен»

Стелла подчеркнул роль прошлого руководства в успехах «Макларена».

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла отдал должное прошлому шефу команды Андреасу Зайдлю.

Стелла руководит «Маклареном» с 2023 года.

«Думаю, условия для достижения успеха были созданы задолго до моего появления на посту руководителя.

С «Маклареном» многое произошло за последние годы. В 2023-м мы реализовали целый комплекс инфраструктурных проектов. Это результат инвестиций, которые были одобрены до того, как я возглавил команду.

Определенный вклад [в нынешний успех] внесли люди, которые занимали эту должность до меня. В 2023-м мы внесли дальнейшие изменения – в частности, в технической сфере с точки зрения ее организации. Думаю, это позволило нам лучше воспользоваться своим потенциалом», – сказал Стелла.

