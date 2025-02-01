ФИА ужесточит тесты на гибкость крыльев. В декабре Томбасис сообщал, что этого не будет

ФИА изменит проверки заднего и переднего антикрыльев на гибкость.

С первого этапа сезона-2025 «Формулы-1» в Австралии будут ужесточены тесты ФИА на статическое отклонение задних антикрыльев. Кроме того, с Гран-при Испании в июне будут введены новые проверки передних антикрыльев.

В конце декабря директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что Федерация не собирается ужесточать тесты на деформацию.

Комментируя новое решение, в Федерации подчеркнули, что стремятся избавить «Ф-1» от споров вокруг гибких деталей.

По информации Autosport, отклонение передних антикрыльев на тестах будет снижено с 15 до 10 мм. Данное изменение произойдет в июне, чтобы команды смогли подготовить новые детали. Некоторые коллективы собирались использовать прошлогодние крылья по ходу сезона-2025.

В 2024 году «Феррари » и «Ред Булл » были обеспокоены тем, что антикрылья соперников, в первую очередь «Макларена » и «Мерседеса », изгибаются на прямых, что снижает лобовое сопротивление болида.

ФИА не будет менять тесты на изгиб передних антикрыльев перед сезоном-2025