ФИА ужесточит тесты на гибкость крыльев. В декабре Томбасис сообщал, что этого не будет
С первого этапа сезона-2025 «Формулы-1» в Австралии будут ужесточены тесты ФИА на статическое отклонение задних антикрыльев. Кроме того, с Гран-при Испании в июне будут введены новые проверки передних антикрыльев.
В конце декабря директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что Федерация не собирается ужесточать тесты на деформацию.
Комментируя новое решение, в Федерации подчеркнули, что стремятся избавить «Ф-1» от споров вокруг гибких деталей.
По информации Autosport, отклонение передних антикрыльев на тестах будет снижено с 15 до 10 мм. Данное изменение произойдет в июне, чтобы команды смогли подготовить новые детали. Некоторые коллективы собирались использовать прошлогодние крылья по ходу сезона-2025.
В 2024 году «Феррари» и «Ред Булл» были обеспокоены тем, что антикрылья соперников, в первую очередь «Макларена» и «Мерседеса», изгибаются на прямых, что снижает лобовое сопротивление болида.
ФИА не будет менять тесты на изгиб передних антикрыльев перед сезоном-2025
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