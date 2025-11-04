Технический директор «Астон Мартин» о сотрудничестве с «Хондой»: «Меня удивила их преданность делу и агрессивный подход»

В «Астон Мартин» высказались о работе с «Хондой» над новым мотором.

Технический директор «Астон Мартин » Энрико Кардиле поделился впечатлениями от сотрудничества с «Хондой».

С 2026-го года команда будет единственным клиентом японского моториста, благодаря чему оба коллектива могут полностью сфокусироваться на данном партнерстве.

«Во время разработки силовой установки они просто стараются удовлетворить наши требования. Так что им не нужно искать компромиссы, с которыми бы пришлось иметь дело, если бы им приходили запросы от других команд.

Думаю, они могут чуть активнее работать над разработкой, поскольку им нужно поставлять мотор только одной команде – а это значит, что нужно создать меньше экземпляров, чем в случае с несколькими коллективами. Это позволяет им активнее вести разработку.

С того момента, как я присоединился к команде, я сконцентрировал внимание на шасси, так что не особо наблюдал за работой «Хонды». Если говорить о том, что я видел, то меня удивила их преданность делу и агрессивный подход.

Они открыты к сотрудничеству, стараются удовлетворить наши запросы касательно взаимодействия с шасси, но я больше сфокусирован на разработке шасси, а не на вопросе с силовой установкой», – рассказал Кардиле.

