  • Калле Рованпера о тестах за рулем болида «Ф-2»: «Темп был лучше, чем ожидалось. Но начало следующего года будет тяжелым»
Калле Рованпера о тестах за рулем болида «Ф-2»: «Темп был лучше, чем ожидалось. Но начало следующего года будет тяжелым»

Рованпера считает, что дебют в открытых колесах будет непростым.

Двукратный чемпион WRC и пилот «Тойоты» Калле Рованпера поделился впечатлениями от первых тестов за рулем болида «Ф-2».

После сезона-2025 финн покинет ралли ради дебюта в открытых колесах: в следующем году он будет участвовать в японской «Супер-Формуле».

«До этого у меня не было должных тестов, так что оба дня прошли хорошо: мне удалось оценить наше текущее положение – в рамках старта этого проекта.

С точки зрения темпа вышло вполне хорошо – если честно, даже лучше, чем я ожидал. Очевидно, еще над многим нужно поработать, но, скажем так, для ситуации, когда все начинается с нуля, темп вышел неплохим.

Еще многому нужно научиться, в том числе и физически. Два полных дня за рулем болида ощущаются тяжело после опыта в ралли. Так что впереди еще много работы.

Тренировки шеи? Да, очевидно, в ралли шея это не главное. Не думаю, что ее еще где-то нужно тренировать так же усердно, как в «формулах». Когда ты все время ощущаешь перегрузки в поворотах, то голова начинает казаться тяжелой.

Вопрос с пилотажем решится со временем – я не вижу в этом большой проблемы. Но тесты, затем уик-энды в ралли, потом еще что-то – у меня не так много времени, чтобы подготовиться, так что начало следующего года будет тяжелым», – сказал Рованпера.

Калле Рованпера о переходе в «формулы»: «Готов к тому, что вначале мне надерут зад. Так и должно быть»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: DirtFish
logoКалле Рованпера
чемпионат мира по ралли
logoФормула-2
Тойота WRC
