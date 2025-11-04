Джордж Расселл: «Верю, что именно в «Мерседесе» у меня наибольший шанс выиграть титул»
Пилот «Мерседеса» поделился мыслями о новом контракте с командой.
«Тото [Вольфф] всегда умел щедро вознаграждать тех, кто, по его мнению, заслуживает этого. Он всегда говорил: «Занимайся своим делом на трассе, а остальное предоставь мне». Он ни разу не подвел меня.
Я продолжал верить в него на протяжении всех тех спекуляций [об интересе Вольффа к Ферстаппену], которые в основном исходили от вас, ребята. Это была интересная история, которая позволила появиться множеству любопытных новостей.
Но реальность отличалась от слухов – так это устроено.
Сейчас я очень рад и доволен, что продолжу выступать за «Мерседес». Не только из-за денег, или из-за свободы, или из-за еще чего-то. Я верю, что именно здесь у меня наибольший шанс выиграть титул», – сказал Расселл.
