Джордж Расселл: «Верю, что именно в «Мерседесе» у меня наибольший шанс выиграть титул»

Расселл считает, что сможет выиграть титул в «Мерседесе».

Пилот «Мерседеса » поделился мыслями о новом контракте с командой.

«Тото [Вольфф ] всегда умел щедро вознаграждать тех, кто, по его мнению, заслуживает этого. Он всегда говорил: «Занимайся своим делом на трассе, а остальное предоставь мне». Он ни разу не подвел меня.

Я продолжал верить в него на протяжении всех тех спекуляций [об интересе Вольффа к Ферстаппену], которые в основном исходили от вас, ребята. Это была интересная история, которая позволила появиться множеству любопытных новостей.

Но реальность отличалась от слухов – так это устроено.

Сейчас я очень рад и доволен, что продолжу выступать за «Мерседес». Не только из-за денег, или из-за свободы, или из-за еще чего-то. Я верю, что именно здесь у меня наибольший шанс выиграть титул», – сказал Расселл .

