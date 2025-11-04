Ландо Норрис: «Что хорошо для тебя, обычно хорошо и для команды, а что хорошо для команды, хорошо и для тебя»

Норрис поделился своим видением того, как нужно выступать в «Ф-1».

Пилот «Макларена » рассказал о своем подходе к выступлениям в «Ф-1».

«С каждым годом ты узнаешь все больше и больше. Ты всегда будешь адаптировать свой подход, основываясь на полученном опыте.

Но в конце концов все довольно просто: каждый уик-энд ты стремишься набрать как можно больше очков. Что хорошо для тебя, обычно хорошо и для команды, а что хорошо для команды, хорошо и для тебя – такой подход все упрощает», – сказал Норрис.

