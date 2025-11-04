Берни Экклстоун: «Для успеха «Феррари» нужен диктатор. Вассер слишком слаб»

Экклстоун считает, что «Феррари» нужен диктатор в руководстве.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о трудностях «Феррари», заявив, что Скудерии нужно заменить Фредерика Вассера на более сурового шефа.

«Проблема в том, что для успеха «Феррари» нужен диктатор во главе. Они там говорят не на итальянском языке, а на языке «Феррари».

У всех в Италии есть право высказаться, каждый вмешивается в дела, пытаясь решить, что правильно, а что нет. Вассер слишком слаб. Он не диктатор», – заявил Экклстоун.

