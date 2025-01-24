ФИА примет окончательное решение по заявке команды «Кадиллак» в ближайшие недели (RN365)

ФИА скоро одобрит заявку «Кадиллака».

«Кадиллак» должен стать 11-й командой «Формулы-1» и присоединиться к числу участников чемпионата с 2026 года. В то же время «Дженерал Моторс» собирается поставлять двигатели в «Формулу-1» с 2028 года.

Тем не менее, формально заявка «Кадиллака» еще не была одобрена и в ФИА, после запроса со стороны RacingNews365 сообщили, что процесс утверждения заявки займет еще несколько недель.

«ФИА в настоящее время рассматривает заявку команды «Кадиллак». Мы находимся на завершающих этапах проверки и надеемся завершить этот процесс в самое ближайшее время. Процесс вошел в финальную стадии и мы предполагаем, что окончательное решение будет принято в течение ближайших нескольких недель», – заявил представитель ФИА .

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