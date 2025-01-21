«Кадиллак» заплатит $450 млн за право выступать в «Формуле-1» (Speedcafe)

Вступительный взнос «Кадиллака» в «Ф-1» составит $450 млн.

Именно на такой сумме, как сообщается, остановились стороны в процессе переговоров между «Кадиллаком» и «Формулой-1». Ожидается, что все детали соглашения будут официально утверждены в ближайшее время.

Ранее, при обсуждении потенциального прихода новой команды в «Формулу-1», представители уже выступающих в чемпионате коллективов озвучивали сумму в $600 млн минимум – чтобы это могло компенсировать так называемое «размытие» призового фонда с 10 до 11 участников.

В частности, свое несогласие с такой суммой высказал исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф :

«В первую очередь проиграем мы (текущие участники «Ф-1»). Ведь мы пока не знаем, о какого размера инвестициях в «Ф-1» со стороны «Кадиллака» идет речь. Но компенсационный взнос, размер которого в данный момент составляет $450 млн – это слишком мала. Эта сумма не компенсирует другим командам прямые потери в доходах от появления 11-й команды».

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