Стефано Доменикали о сезоне-2026: «Поначалу такой плотности в пелотоне не будет, это нереально. Но выравнивание возможностей команд неизбежно»
Руководитель чемпионата признал, что после перехода на новый технический регламент в 2026 году разрывы между командами вырастут и той плотности, которая была в прошлом сезоне, уже не будет.
При этом Доменикали уверен, что со временем команды вновь выровняются по скорости и зрители будут наблюдать очень интересную борьбу.
«При переходе на новый технический регламент так всегда бывает. Например, я хорошо помню, что когда вступили в силу новые правила 2022 года, команды начали жаловаться, что болиды станут чуть ли не на 6 секунд медленнее.
Но прошло четыре года, и в итоге мы пришли к выравниванию возможностей команд. Теперь же мы начинаем снова, с новым регламентом, где у команд будет множество новых задач и разных вещей, которые нужно будет отладить.
Поначалу, в 2026 году, такой плотности в пелотоне у нас не будет, это нереально. Но с учетом того, как разработан новый регламент, выравнивание возможностей команд будет неизбежным», – рассказал Доменикали.
Финансам «Ред Булл» в «Ф-1» без спонсоров Переса предрекали крах. Угрозы оправдались?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий