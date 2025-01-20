Стефано Доменикали о сезоне-2026: «Поначалу такой плотности в пелотоне не будет, это нереально. Но выравнивание возможностей команд неизбежно»

Доменикали спокоен за новый регламент «Формулы-1».

Руководитель чемпионата признал, что после перехода на новый технический регламент в 2026 году разрывы между командами вырастут и той плотности, которая была в прошлом сезоне, уже не будет.

При этом Доменикали уверен, что со временем команды вновь выровняются по скорости и зрители будут наблюдать очень интересную борьбу.

«При переходе на новый технический регламент так всегда бывает. Например, я хорошо помню, что когда вступили в силу новые правила 2022 года, команды начали жаловаться, что болиды станут чуть ли не на 6 секунд медленнее.

Но прошло четыре года, и в итоге мы пришли к выравниванию возможностей команд. Теперь же мы начинаем снова, с новым регламентом, где у команд будет множество новых задач и разных вещей, которые нужно будет отладить.

Поначалу, в 2026 году, такой плотности в пелотоне у нас не будет, это нереально. Но с учетом того, как разработан новый регламент, выравнивание возможностей команд будет неизбежным», – рассказал Доменикали .

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