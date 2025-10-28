Херта в сезоне-2026 параллельно с «Формулой-2» будет выступать в гонках на выносливость IMSA

Херта будет выступать в «Ф-2» и IMSA параллельно.

Тест-пилот «Кадиллака » Колтон Херта в следующем сезоне будет выступать сразу в двух гоночных сериях.

Херта, помимо сезона в «Ф-2» в составе «Хайтек», проведет четыре марафона в рамках сезона американского чемпионата спорткаров IMSA. В том числе в гонках «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга».

При этом ранее отмечалось, что главным образом Херта сосредоточится на выступлениях в «Ф-2» и работе с командой «Кадиллак» в «Ф-1».

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?