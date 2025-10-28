Ферстаппен показал специальный дизайн шлема для Гран-при Сан-Паулу

Ферстаппен представил новую раскраску шлема.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен показал обновленный дизайн своего гоночного шлема, с которым будет выступать на предстоящем Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен, который продолжает преследовать гонщиков «Макларена» в борьбе за победу в чемпионате, выигрывает этап в Интерлагосе последние два года.

Фото: соцсети Макса Ферстаппена

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?