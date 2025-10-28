Чемпион «Ф-3» Камара из молодежной системы «Феррари» перейдет в «Формулу-2»

Чемпион «Ф-3» Камара будет выступать в «Ф-2».

Рафаль Камара, который является действующим чемпионом «Формулы-3», в следующем сезоне продолжит карьеру в «Формуле-2».

Бразилец, которому удалось выиграть титул в «Ф-3» в дебютном сезоне, будет выступать за команду «Инвикта».

Пилот молодежной Академии «Феррари » в прошедшем сезоне «Ф-3» выиграл четыре гонки, пять раз попал на подиум и пять раз выигрывал поул.

