Чемпион «Ф-3» Камара из молодежной системы «Феррари» перейдет в «Формулу-2»
Чемпион «Ф-3» Камара будет выступать в «Ф-2».
Рафаль Камара, который является действующим чемпионом «Формулы-3», в следующем сезоне продолжит карьеру в «Формуле-2».
Бразилец, которому удалось выиграть титул в «Ф-3» в дебютном сезоне, будет выступать за команду «Инвикта».
Пилот молодежной Академии «Феррари» в прошедшем сезоне «Ф-3» выиграл четыре гонки, пять раз попал на подиум и пять раз выигрывал поул.
«Ф-3» объявила о призовом фонде в 1 млн евро для лучших пилотов, переходящих в «Ф-2»
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости