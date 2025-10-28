  • Спортс
Джейми Хинчклифф о штрафе Хэмилтона: «Феррари» стоило сразу сказать Льюису сбросить скорость. Но ситуация была сложная»

Хинчклифф высказался о штрафе Хэмилтона в Мехико.

Бывший гонщик «Индикара» и эксперт F1TV Джейми Хинчклифф подвел итоги Гран-при Мехико, поделившись мнением об инциденте в начале заезда, в котором Хэмилтон вслед за Максом Ферстаппеном срезал трассу, и в итоге был оштрафован на 10 секунд.

«Я понимаю, откуда берется разочарование Льюиса, если смотреть на ситуацию его глазами. Он подумал: «Я видел, как Ферстаппен дважды срезал трассу, и ему за это ничего не было. А я сделал это один раз – и сразу получил 10-секундный штраф».

Хотя понятно, что две эти ситуации немного отличались друг от друга. К тому же Макс всегда был очень хорош в понимании подобных нюансов. Он знает, как действовать, чтобы предстать в выгодном свете. И тут ему стоит отдать должное.

Они достаточно часто боролись друг с другом колесо в колесо. И Льюис хорошо знает, на что способен Макс. И то, что случилось между ними в этих трех поворотах, в целом довольно типично для их борьбы. Но вот в четвертом повороте для Льюиса все пошло не так. Но не потому, что Макс его выдавил, Льюис ошибся сам.

Потом Льюис попробовал проделать «фокус Макса» и вернулся на трассу впереди, надеясь на то, что это сойдет ему с рук. Думаю, команде стоило сразу связаться с Хэмилтоном и сказать ему сбросить скорость. Хотя это все-таки была сложная ситуация – особенно учитывая, что к тому моменту Макс уже дважды срезал трассу», – рассказал Хинчклифф.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
