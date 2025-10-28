Норрис, Бермэн и Леклер – в тройке лучших пилотов Гран-при Мехико по версии экспертов сайта «Ф-1»
По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.
За этап в Мексике наивысшую оценку получили сразу два гонщика – победитель заезда Ландо Норрис («Макларен») и финишировавший 4-м Оливер Бермэн («Хаас»). Тройку лучших замкнул Шарль Леклер («Феррари») с оценкой 8,6 балла.
Рейтинг пилотов Гран-при Мехико по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Ландо Норрис («Макларен») – 10
1. Оливер Бермэн («Хаас») – 10
3. Шарль Леклер («Феррари») – 8,6
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,0
5. Эстебан Окон («Хаас») – 7,6
6. Габриэл Бортолето («Заубер») – 7,2
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 7,9
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,8
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 6,8
8. Карлос Сайнс («Уильямс») – 6,8
В общем зачете рейтинга лидерство сохраняет Макс Ферстаппен, а Ландо Норрис обошел Оскара Пиастри в споре за вторую позицию.
